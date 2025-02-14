أبو عبيدة يكشف أسماء أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا

وطنا اليوم:أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت قبل قليل أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لنا”.

وأفاد موقع واللا، أن السلطات الإسرائيلية بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة من حماس.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة.

وكانت حالة من الترقب والانتظار قد سادت في قطاع غزة وإسرائيل تحسبا لتنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بعد الأزمة التي أثارها منع الاحتلال تنفيذ بعض بنود البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أنه يبدو أن الأزمة بشأن تبادل الأسرى وتنفيذ بنود الاتفاق قد تأجلت إلى الأسبوع المقبل.

وقال الموقع في وقت سابق، إن إسرائيل تتوقع أن تتلقى من حماس بعد ظهر اليوم، عبر وسطاء، قائمة بأسماء الأسرى الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم غدا السبت.

وأفاد أكسيوس بأن إسرائيل تأمل أن تتم عملية إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى كما هو مخطط لها غدا.

الى ذلك أكدت مصادر نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.

وقالت المصادر إنه سيبدأ إدخال البيوت المتنقلة والآليات الثقيلة لقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن المعدات ستدخل غزة من معبر إسرائيلي بعد الموافقة عليها وسط تفاؤل باستمرار الصفقة.

وأظهرت صور اصطفاف شاحنات محملة بالبيوت المتنقلة ورافعات الأنقاض على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.