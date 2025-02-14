15.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 91 مليون دينار

وطنا اليوم:انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 91 مليون دينار، مقارنة بـ162 مليون دينار خلال شهر كانون الأول الماضي، وبنسبة 2.69% من إجمالي الشيكات المتداولة.

وبحسب إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي، 3.37 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 14.9%، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.3 ألف شيك، 64% منها عاد لأسباب مالية، و35.3% عاد لأسباب تقنية.

وانخفضت نسبة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي، لتصل إلى 3.2% مقارنة بـ 3.6% خلال شهر كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6,51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40,3 مليار دينار أردني.