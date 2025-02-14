وطنا اليوم:انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 91 مليون دينار، مقارنة بـ162 مليون دينار خلال شهر كانون الأول الماضي، وبنسبة 2.69% من إجمالي الشيكات المتداولة.
وبحسب إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي، 3.37 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 14.9%، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.3 ألف شيك، 64% منها عاد لأسباب مالية، و35.3% عاد لأسباب تقنية.
وانخفضت نسبة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي، لتصل إلى 3.2% مقارنة بـ 3.6% خلال شهر كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6,51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40,3 مليار دينار أردني.
15.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 91 مليون دينار
وطنا اليوم:انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 91 مليون دينار، مقارنة بـ162 مليون دينار خلال شهر كانون الأول الماضي، وبنسبة 2.69% من إجمالي الشيكات المتداولة.