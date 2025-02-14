جامعة البترا تشارك في الاستقبال الشعبي لجلالة الملك وولي العهد

وطنا اليوم:شارك طلبة وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة البترا في الاستقبال الشعبي الذي أقيم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لدى عودتهما إلى أرض الوطن. وتجمع المشاركون في منطقة طريق قصر رغدان العامر للتعبير عن تأييدهم واعتزازهم بمواقف القيادة الهاشمية.

حمل المشاركون الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك وولي العهد، ورفعوا شعارات تؤكد دعم الأردن الثابت للقضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية. وأكد الطلبة أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من الشعور الوطني العميق تجاه القضايا المصيرية، والتفافاً حول القيادة الهاشمية التي تبذل جهوداً دؤوبة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشهد الاستقبال حضوراً واسعاً من مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية؛ إذ احتشد مئات الآلاف من المواطنين على جنبات الطريق تعبيراً عن دعمهم لمواقف جلالة الملك الرافضة للضغوط الدولية التي تستهدف فرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الأردن سيبقى السند الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض أي مخططات تستهدف تغيير الوضع القائم