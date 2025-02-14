بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين

منذ 12 ثانية
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بحثت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.
وأكد الصفدي وبارو اهتمام المملكة وفرنسا زيادة التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، وإدامة التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما أكد الوزيران أهمية المؤتمر الذي استضافته فرنسا حول سوريا أمس استكمالاً لاجتماعات العقبة والرياض في دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وتخلصها من الإرهاب وتهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين وتحفظ حقوق جميع مكوناته. وشكر الصفدي فرنسا على استضافة المؤتمر.
وبحث الصفدي وبارو جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون في إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع وجهود منع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وشدد الصفدي على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
وأكد الصفدي ونظيره الفرنسي رفض تهجير الفلسطينيين. وثمّن الصفدي موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وأكد أهمية الدور الفرنسي في التحركات المستهدفة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الصفدي على أن هناك خطة مصرية مدعومة عربيًّا لإعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها منها، وأن رفض التهجير موقف أردني ثابت أكده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأميركي.
وبحث الصفدي وبارو عدداً من القضايا الإقليمية، واتفقا على استمرار التواصل في إطار عملية التنسيق المستمرة بين البلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

غارات على جنوب لبنان وخطة فرنسية لتسريع انسحاب الاحتلال

14:06

مصادر : خطة ترامب لأوكرانيا تضعف الناتو وتقوض الحماية الأميركية لأوروبا

11:58

الدكتور فيصل رواقة يجري عملية معقدة لإنقاذ مريض ابتلع 17 مسمارًا بمستشفى الاميرة بسمة في إربد

11:47

الاستخبارات الأميركية تحذر من ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية

11:23

البنك الدولي يصرف 30% من تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن

11:09

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات أربعة فروع للمهندسين في المحافظات

11:04

1.3 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك الشهر الماضي

10:57

غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك لمستخدميها في أميركا

10:52

أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

10:25

احتجاجات وقطع طرقات بعد إلغاء رحلة طائرة إيرانية إلى مطار بيروت

10:14

وفيات الجمعة 14-2-2025

10:06

كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

وفيات
وفيات الجمعة 14-2-2025وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025