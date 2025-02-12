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أورنج الأردن تختتم بطولة “Orange Pro League” للرياضات الإلكترونية بمشاركة شبابية واسعة

12 فبراير 2025
أورنج الأردن تختتم بطولة “Orange Pro League” للرياضات الإلكترونية بمشاركة شبابية واسعة

وطنا اليوم:بأجواء مليئة بالتحدي والحماس، اختتمت أورنج الأردن مؤخراً بطولة “Orange Pro League” للرياضات الإلكترونية، التي تعد إحدى مبادرات الشركة المبتكرة التي تدعم من خلالها المواهب الأردنية في الرياضات الإلكترونية من محبي كرة القدم وعشاق لعبة FC25، متوجة الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في نهاية البطولة.
وكانت البطولة التي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أسابيع، قد شهدت مشاركة واسعة من الشباب الأردني من العاصمة عمّان، وإربد، والزرقاء، ممن تنافسوا فيما بينهم عبر سلسلة من المباريات في مرحلة التصفيات التمهيدية. وقد تأهل عن هذه المرحلة 12 لاعباً مميزاً من أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية إلى النهائيات التي احتضنها مختبر “Fate Lab” في عمّان، وذلك بواقع 4 لاعبين من كل محافظة.
وفي ختام منافسات المرحلة النهائية، نال الفائزون الثلاثة جوائز قيّمة تكريماً لإنجازاتهم؛ حيث تُوّج المتنافس عبد الحكيم دراوشة بالمركز الأول، بينما جاء محمد المدني في المركز الثاني، ووليد أبو سرايا في المركز الثالث.
وبهذه المناسبة، أكّدت أورنج الأردن أن بطولة “Orange Pro League” جاءت انطلاقاً من حرص الشركة على مشاركة الشباب اهتماماتهم ودعمهم في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية، وبالأخص في عالم الرياضات الإلكترونية الذي يعد جزءاً من ثقافة الجيل الجديد. ويأتي هذا ترجمةً لشعار الشركة “دايماً معك” على أرض الواقع، امتداداً لدورها الريادي في تعزيز هذا القطاع المتنامي.


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