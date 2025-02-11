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نتنياهو: إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا سيعود الجيش لقتال شديد

منذ دقيقتان
نتنياهو: إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا سيعود الجيش لقتال شديد

وطنا اليوم:هدد رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حركة حماس بإنهاء وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى القتال بشده، في حال عدم عودة الرهائن.
وقال نتنياهو في بيان: “لقد انتهيت للتو من مناقشة معمقة استمرت 4 ساعات في مجلس الوزراء السياسي والأمني. وقد عبرنا جميعا عن غضبنا إزاء الوضع المروع الذي يعيشه رهائننا الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي”.
وأضاف “في ضوء إعلان حماس عن قرارها بخرق الاتفاق وعدم إطلاق سراح رهائننا، أصدرت الليلة الماضية تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي بحشد قوات داخل قطاع غزة وحوله. وهذه العملية جارية في الوقت الحالي، وسوف تكتمل في المستقبل القريب جدا”.
وتابع نتنياهو: “القرار الذي اتخذته بالإجماع في مجلس الوزراء هو هذا: إذا لم تعيد حماس رهائننا حتى ظهر يوم السبت، فسوف يتم إنهاء وقف إطلاق النار، وسوف يعود جيش الدفاع الإسرائيلي إلى القتال المكثف حتى هزيمة حماس نهائيا”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من الثلاثاء، بتأييد أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة “الكابينت” لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس بالإفراج عن الرهائن بحلول السبت أو مواجهة “الجحيم”.
والاثنين، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.


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