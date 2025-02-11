الطالب يوسف الشنطي من جامعة البترا يتأهل إلى برنامج تدريبي في شركة إيرباص العالمية

وطنا اليوم:حصل الطالب يوسف هاني الشنطي من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا على فرصة تدريبية متميزة في شركة إيرباص للصناعات الجوية، ضمن برنامج دولي متخصص يستقطب نخبة من الطلبة الموهوبين بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

يمتد التدريب إلى ستة أشهر في المقر الرئيسي لشركة ايرباص في مدينة تولوز الفرنسية، وسينضم الشنطي إلى فرق البحث والتطوير في مجالات هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإدارة المشاريع التقنية.

أكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أن اختيار الشنطي يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لطلبة الجامعة، موضحًا أن الجامعة تعمل على تهيئة طلابها للمنافسة في أسواق العمل العالمية عبر تزويدهم بالمهارات الحديثة المطلوبة في كبرى الشركات الدولية، وأضاف: “نحن نفخر ونحن نرى طلبتنا يصلون إلى هذا المستوى العالمي من الاحترافية، ونعمل باستمرار على خلق بيئات تعليمية داعمة تسهم في إعدادهم لمثل هذه الفرص المتميزة”.

جاء اختيار الشنطي بعد عملية تقييم دقيقة، تضمنت مراجعة سجله الأكاديمي المتميز، ومهاراته التقنية، ومشروعه الابتكاري “دليل دراساتي”، الذي يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في اتخاذ قرارات أكاديمية مستنيرة. واعتمد الشنطي في تطوير المشروع على لغات برمجة متعددة مثل “إتش تي إم إل”، و”سي إس إس”، و”بي إتش بي”، و”جافا سكريبت”، و”إس كيو إل سيرفر”، وطبق كذلك منهجية “أجايل” في تطوير البرمجيات.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي إلى أن تأهل الشنطي إلى هذا البرنامج التدريبي يعد دليلًا على تميز مخرجات الجامعة، قائلًا: “نسعى جاهدين لإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، عبر ربط مناهجنا بأحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز مهارات الطلبة التطبيقية.”

وأكد أستاذ هندسة البرمجيات في جامعة البترا الأستاذ الدكتور أحمد شبيطة في رسالة التوصية الخاصة بقبول الشنطي في البرنامج التدريبي، أن الطالب يمتلك قدرات تحليلية استثنائية، ومهارات في حل المشكلات، إلى جانب استقلالية فكرية متميزة تجعله مؤهلًا إلى النجاح في بيئات العمل الاحترافية مثل إيرباص.

وأعربت جامعة البترا عن أن اختيار الطالب يوسف هاني الشنطي لهذا البرنامج التدريبي العالمي يعكس قدرتها على إعداد طلبتها وتأهيلهم للمنافسة في كبرى المؤسسات الدولية، وتَعُدّ الجامعة هذا الإنجاز دليلاً على جودة برامجها الأكاديمية، ونجاحها في تزويد الطلبة بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من الاندماج في بيئات عمل متقدمة، وهو ما يعزز دورها في تخريج كفايات قادرة على الإسهام في مجالات التكنولوجيا الحديثة