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الجامعة الأردنية تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار

منذ 33 ثانية
الجامعة الأردنية تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار

وطنا اليوم:قرّر رئيسُ الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيلَ أقساط جميع قروض صندوق الادّخار عن شهري شباط وآذار لعام 2025، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد.
ويشملُ القرارُ جميعَ العاملين في الجامعة الأردنيّة: المركز ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دونَ احتساب أيِّ فوائدَ أو عمولاتٍ.


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