زها الثقافي يحصد جائزة المسؤولية المجتمعية من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

وطنا اليوم:حصد مركز زها الثقافي جائزة المسؤولية المجتمعية إحدى جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وذلك في حفل أقيم في الدوحة لتكريم الفائزين بجوائز الاتحاد للعام 2024.

وحصل المركز على الجائزة تكريماً لإسهامه في بناء جيل نافع و منتمي لوطنه يشرف عليه لاعبون دوليون سابقون في عدة ألعاب وتقديمه لاعبين متميزين للمنتخبات الوطنية.

وشكرت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الاتحاد على هذا التكريم للمركز مؤكدة أن المركز مستمر في تقديم خدماته ونشاطاته المتميزة للشباب واليافعين بهدف دعم الحركة الثقافية والرياضية وتطورها.

ويمنح الاتحاد جوائزه سنوياً للهيئات التي تقدم خدمات لمجتمعاتها من خلال الرياضة وهو ما يقوم به مركز زها الثقافي في جميع فروعه المنتشرة في المملكة بخدمة الشباب واليافعين بما يحقق أهدافه في بناء الأنسان الأردني