بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن منتدى الاعتدال للفكر والثقافة

تصريحات الرئيس الأميركي تؤجّج الصراع في المنطقة وتضعها على صفيح ساخن

وطنا اليوم:تابع منتدى الاعتدال للفكر والثقافة التصريحات المُستفِزّة المتتالية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب حول القضية الفلسطينية بشكل عام وغزة بشكل خاص، بدءاً من موضوع تهجير أهل غزة إلى الأردن ومصر، مروراً بالسيطرة الكاملة على القطاع، وانتهاءً بتمكين دولة الاحتلال الإسرائيلي من التوسّع وامتداد سيطرتها على كل فلسطين.

ويؤكد المنتدى أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن رئيس أقوى دولة في العالم، الدولة التي كانت ولا تزال تتغنى بالحريات والعدالة وحقوق الإنسان، تُشكّل انحرافاً عن مبادىء العدالة والحرية وحقوق الإنسان، وخرقاً للمواثيق والقرارات الدولية، ومسخاً لصورة الولايات المتحدة الأميركية التي لطالما كانت راعية للسلام في المنطقة، فيما تأتي تصريحات رئيسها اليوم لتنسف كل تلك القرارات والجهود، وتضع المنطقة في أُتون حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

إننا نعتبر أن هذه التصريحات، بما تشكّله من خروج صارخ على المألوف في سياسة الولايات المتحدة، تشكّل أيضاً انحيازاً واضحاً لقوى الشر والقتل والاحتلال، ونسفاً لحل الدولتين الذي لطالما نادت به الشرعية الدولية، ونادى به العديد من الرؤساء الأميركيين، لتضع المنطقة أمام بديل واحد لا غير؛ هو بديل العنف والكراهية والصراع. فهل من مصلحة الولايات المتحدة إذكاء الصراع في المنطقة ووضعها على صفيح ساخن.؟!

وإذ يُعبّر منتدى الاعتدال للفكر والثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية عن شجبه ورفضه التام لتصريحات الرئيس ترامب، ليؤكّد وقوفه خلف القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رفض تهجير الفلسطينيين، وزحزحتهم من أرضهم لا طوعاً ولا قسراً، وفي إزالة الاحتلال الذي هو أساس وسبب التوتر والصراع في المنطقة، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على التراب الفلسطيني.

كما نؤكّد للرئيس ترامب، بأن شعوب المنطقة ليست ضعيفة ولا جاهلة حتى تسمع فضلاً عن أن تقبل أو ترضخ لمثل هذه الطروحات الظالمة وغير العقلانية، ومن الأولى أن تعمل الولايات المتحدة على احتواء الصراع في المنطقة لا تأجيجه، حفاظاً على مصالح الجميع، وأن تعمل على رفع الظلم عن الفلسطينيين وكف يد الاحتلال الدموية عنهم، من أجل أن تنعم المنطقة بالاستقرار ويسود السلام في ربوعها.

ولينصرنّ اللهُ مَنْ ينصره إن الله لقويٌّ عزيز.

صدق الله العظيم

المهندس محمد خير الكيلاني

رئيس منتدى الاعتدال للفكر والثقافة

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

9 / 2 / 2025