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عشيرتي المصري العجارمة والطهاروة يوثقون روابط النسب في جاهة عامرة

منذ 50 ثانية
عشيرتي المصري العجارمة والطهاروة يوثقون روابط النسب في جاهة عامرة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في أجواء من الألفة والتقدير، توجهت جاهة كريمة من عشيرة المصري العجارمة في أم البساتين إلى مضارب عشيرة الطهاروة في سحاب عصر اليوم الجمعة، لطلب يد الدكتورة العنود، كريمة السيد موفق خميس الطهاروة، للشاب الإعلامي محمد أحمد حامد المصري العجارمة.

وترأس الجاهة عن عشيرة المصري العجارمة معالي العين محمد داودية (أبو عمر)، فيما كان الرد بالموافقة والقبول من قبل العين الأسبق محمد أبو خوام الشوابكة، ممثلًا عن عشيرة الطهاروة.

وحضر المناسبة جمع غفير من الشخصيات البارزة، من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، إضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية. كما شارك في الحفل رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب قادرون د. وائل الشريف ونائبه للعلاقات العامة م. أحمد بدر من جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من أعضاء فرسان التغيير.

نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للعائلتين الكريمتين، سائلين الله أن يبارك للعروسين ويجمع بينهما في خير، وعقبال الفرحة الكبرى.


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