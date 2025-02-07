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الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا للانجماد

منذ 15 ثانية
الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا للانجماد

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، منذ الليلة الماضية ?بنثر الملح على عدد من الشوارع الرئيسية والجسور المرورية والمنحدرات، لمواجهة حالة الانجماد المتوقعة خلال الليل وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن نثر الملح يتم ضمن مسارات محددة، وعلى المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية وأن آلياتها ستواصل عملية رش الملح حتى انتهاء حالة الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات المساء.
وكانت آليات الوزارة وفرقها الميدانية قد تعاملت منذ يوم الأربعاء مع عشرات البلاغات والملاحظات خلال المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة، وأظهرت كوادر الوزارة مهنية وكفاءة عالية في التعامل مع تلك البلاغات، كما قامت الآليات بنثر الملح الليلة الماضية على عدد من الطرق في محافظة الطفيلة وأقليم البتراء ومرتفعات الشوبك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية خصوصا خلال ساعات الليل وتجنب القيادة في الساعات المتأخرة إلا للضرورة القصوى، ومتابعة البيانات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ومديرية الأمن العام وإتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة.


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