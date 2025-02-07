“الفوسفات الأردنية” تهنئ جلالة الملك بذكرى تسلم جلالته سلطاته الدستورية

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقع الشركة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأسرة الهاشمية بالذكرى السادسة والعشرين لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بالخير والبركات، وأن يحفظ مليكنا المفدى بعين رعايته وتوفيقه، ويمد في عمره ويديمه ذخراً وسنداً للوطن والأمة.

وكل عام والوطن وقائده بخير