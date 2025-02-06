إخلاء عدد من مرتبات الأمن العام الذين حوصروا بسبب الغبار الكثيف في منطقة الجفر أثناء تأدية واجبهم وحالتهم العامة جيدة

وطنا اليوم_تمكنت فرق الدفاع المدني، تساندها قوات الدرك والشرطة، من إخلاء 68 شخصًا حاصرهم الغبار الكثيف في محافظة معان.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه تم إخلاء 18 شخصًا كانوا عالقين على جانب الطريق بسبب الغبار الكثيف، إضافة إلى إخلاء 47 شخصًا آخرين في منطقة شرق الحسينية، وقد تم تأمين جميع الأشخاص إلى مواقع آمنة، فيما نُقل ثلاثة أشخاص يعانون من ضيق في التنفس إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة صحية جيدة.

ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لا سيّما في المناطق التي تشهد كثافة في الغبار، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم التردد في طلب المساعدة من خلال رقم الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك .

كما وتم ظهر هذا اليوم إخلاء عدد من مرتبات الامن العام الذين حوصروا بسبب الغبار الكثيف في منطقة الجفر أثناء تأدية واجبهم بمساعدة المواطنين وحالتهم العامة جيدة.

الفيديو شاهد لحظه مداهمه العواصف الرمليه لإحدى مركبات مرتبات الامن العام: