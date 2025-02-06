وزير التربية في ذكرى الوفاء والبيعة: نقف خلف قيادة راعي مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز ومعززها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، يحيي الأردنيون في السابع من شباط من كل عام، ذكرى الوفاء والبيعة، إذ نحتفي اليوم بما منَّ الله علينا من قيادة حكيمة قادرة، حملت آمالنا وطموحاتنا إلى فضاء البذل والعطاء، نهضت بشعبها الوفي إلى مصاف الدول العالمية، في ظل عالم محفوف بالمخاطر، قيادة استطاعت إيجاد مساحات من الوعي والوطنية قدّم فيها الأردن أنصع صور البذل والعطاء.

وبهذه المناسبة، فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مجددين العهد والوعد قدمًا بكل عزيمة واقتدار، أن نقف خلف قيادة راعي مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز ومعززها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وداعمين لمواقفه الثابتة ودفاعه عن مصالح الأردن العليا.

رحم الله الحسين الباني، وحفظ الله مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله والأسرة الهاشمية والأردنية الواحدة.

معه وبه إنًا ماضون

وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة