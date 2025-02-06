إحباط تهريب 11 مليون حبة مخدرة استقبلها أردني بالسعودية

وطنا اليوم:أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الأربعاء، أنها أحبطت محاولة تهريب ضخمة لمخدر “الإمفيتامين”.

وضبطت المديرية، أكثر من 11 مليون قرص مخدر (11,108,998) كانت مخبأة في شحنة مواد غذائية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.

وألقي القبض على مستقبلي الشحنة في المنطقة الشرقية، أحدهما مقيم من الجنسية الأردنية، والآخر مواطن سعودي.

و”الإمفيتامين”، مادة منبهة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من مستويات النشاط والتركيز.

تُستخدم طبيا لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، وبعض اضطرابات النوم، لكن يمكن أن يكون خطيرا عند استخدامه بشكل غير قانوني.

يمكن أن يسبب “الإمفيتامين” مشاعر من النشوة والطاقة العالية، لكنه يؤدي أيضا، إلى آثار جانبية خطيرة مثل زيادة ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، والقلق.

ويعد “الإمفيتامين” من المواد المخدرة، التي قد تؤدي إلى الإدمان عند استخدامها بشكل مفرط.

هذه المادة، تتسبب في تغييرات كيميائية في الدماغ، مما يعزز إفراز المواد الكيميائية مثل الدوبامين، التي تؤدي إلى تحفيز مؤقت للمشاعر والقدرات العقلية.

ومع الاستخدام المطول، يمكن أن تظهر مشاكل صحية جسيمة مثل الأرق، الهلوسة، وفقدان الوزن