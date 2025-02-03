وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في العديد من المجالات.

كما بحث الوزيران الأوضاع في فلسطين وسوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.