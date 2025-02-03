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الدفاع المدني يخمد حريقا في محلات لدهان المركبات بالعاصمة

منذ 21 ثانية
الدفاع المدني يخمد حريقا في محلات لدهان المركبات بالعاصمة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب في ثلاث محلات لدهان المركبات بمنطقة الوحدات.
وبين الناطق الإعلامي أنَّ طواقم الإطفاء أخمدت الحريق ومنعت من امتداده للأماكن والمحلات المجاورة، في حين اقتصرت الخسائر على حريق المحلات ومركبتين بداخلها، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحريق.


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