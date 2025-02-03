أبو السعود: الحصاد المائي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية وشح الموارد

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال يوم علمي نظمته الوزارة بالتعاون مع نقابة الجيولوجيين الأردنيين، أن الحصاد المائي يمثل أولوية استراتيجية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتراجع المصادر المائية، مشددًا على ضرورة تبني أحدث التقنيات لتعزيز التخزين المائي واستدامة الموارد.

وأوضح أبو السعود أن تطبيق تقنيات الحصاد المائي، مثل بناء السدود الصغيرة والخزانات الجوفية وتركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار، يسهم في تقليل الفاقد المائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الجفاف، داعيًا إلى تكثيف الجهود لنشر الوعي حول أهمية هذه التقنيات ودعمها بسياسات حكومية واستثمارات مبتكرة.

وأشار الوزير إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع الحصاد المائي، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة سيمكن من تحقيق الأهداف الوطنية في إدارة المياه.

كما شدد على ضرورة وضع استراتيجيات مستقبلية تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، في ظل التحديات المائية المتزايدة.