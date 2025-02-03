55 مليون دولار مستوردات قطر من السلع الزراعية الأردنية

وطنا اليوم:بلغ حجم مستوردات السوق القطري من السلع الزراعية الأردنية خلال عام 2024، نحو 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

ووفقا لأرقام حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، سجلت هذه المستوردات نموا بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بـ 185.6 مليون ريال (51 مليون دولار) خلال عام 2023.

وتتركز مستوردات قطر من السلع الزراعية الأردنية على منتجات الخضار والفاكهة التي تمثل ما نسبته 22 بالمئة من حجم الميزان التجاري بين البلدين البالغ 250 مليون دولار خلال عام 2024.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر والأردن خلال العام الماضي نحو 910 ملايين ريال (250 مليون دولار)، وذلك مقابل 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار) خلال عام 2023، و800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.

ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا متسارعا، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي تسجل نموا متصاعدا منذ عام 2020 بشكل خاص.

ويتركز إنتاج قطر الزراعي حاليا على بعض أصناف الخضار فقط، في حين يتم استيراد كافة أصناف ومنتجات الفاكهة من السوق الأردني وعدد من الأسواق الأجنبية.

ويناهز حجم الإنتاج الزراعي في قطر من منتجات الخضار حاليا حوالي ألف طن يوميا، وهو ما يغطي نحو 50 بالمئة من حاجة الاستهلاك المحلي، وبحسب العديد من التجار، فإن ذلك هو ما يدفع لاعتماد السوق القطري في جانب كبير من تلبية احتياجاته من الخضار والفاكهة على الإنتاج الزراعي الأردني، الذي أصبح من أهم وأبرز مصادر منتجات الخضار والفاكهة لقطر، نظرا لما تتميز بها هذه المنتجات بالجودة العالية والنوعية الممتازة، والأسعار المعتدلة مقارنة مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة من الأسواق الخارجية الأخرى.

ويرى تجار قطريون ومسؤولو شركات استيراد وتصدير تعمل في مجال السلع الزراعية بالسوق القطري، أن السوق الأردني يبقى دائما الخيار الأنسب لتلبية حاجة قطر من منتجات الخضار والفاكهة نظرا لعوامل عدة، أبرزها العامل الجغرافي، حيث لا يبعد الأردن كثيرا عن قطر، وتصل هذه المنتجات للسوق القطري وهي في أفضل حالاتها دون أن تتعرض لأي ضرر أو تلف، كما أن هذه المنتجات تتميز بجودتها العالية إذا ما قورنت بالمنتجات المماثلة التي تستوردها قطر من مختلف دول المنطقة، بالإضافة إلى عامل التكلفة، حيث إن أسعارها مهما ارتفعت في بعض الأحيان، فإنها تبقى في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين.

ومن ضمن منتجات الخضار والفاكهة التي تستوردها قطر من الأردن، الكوسا، البطاطا، الخيار، الطماطم، الباذنجان، الفلفل بأنواعه، الجزر، الفول الأخضر، البطيخ، الكرز، الخوخ، المشمش، والخضار الورقية التي تشمل (البقدونس، السبانخ، النعنع، الكزبرة، ورق العنب، الملوخية، والجرجير).

ويتميز المناخ في قطر بانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لكن وعلى الرغم من هذه التحديات، تبذل الدولة جهودًا كبيرة من خلال اعتماد الزراعة المستدامة والذكية، مثل الزراعة المائية والري الذكي وتحسين الاستخدام الأمثل للأراضي الصالحة لزراعة الفواكه والخضراوات.