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الذنيبات يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان سبل التعاون المشترك بين الأردن واوزبكستان في مجال التعدين وصناعة الأسمدة الفوسفاتية

منذ 34 ثانية
الذنيبات يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان سبل التعاون المشترك بين الأردن واوزبكستان في مجال التعدين وصناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف والوفد المرافق أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقتصادية.

وأكد الجانبان عمق علاقات التعاون بين الأردن وجمهورية اوزبكستان في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واطلع الوزير سعيدوف على خبرات شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال إستخراج وتعدين الفوسفات، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والانجازات التي حققتها الشركة ومشاريعها المستقبلية، من خلال العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد.

وأكد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء، حرص الشركة على التعاون مع الجهات المعنية بصناعة الأسمدة الفوسفاتية في أوزبكستان، وبما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وقال إن الشركة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شراكاتها مع مختلف الجهات المعنية بإنتاج الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعات المرتبطة بهذه المادة في مختلف دول العالم، لما تمتاز به من مكانة وحضور في سوق الفوسفات العالمي.

وبين الدكتور الذنيبات أن قطاع التعدين وخاصة صناعة الأسمدة الفوسفاتية في الاردن شهد تطورا كبيرا، اذ انتهجت الشركة التحول للصناعات التحويلية الى جانب إستخراج وتصدير الفوسفات، مشيرا في هذا الإطار الى الشراكات المحلية والعربية والعالمية المتنوعة للشركة في هذا المجال.

بدوره أكد الوزير سعيدوف، اعتزاز جمهورية اوزبكستان بعلاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، وحرص بلاده على مواصلة البناء عليها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واشاد سعيدوف بالتطور الكبير الذي شهده قطاع التعدين في المملكة، والخبرات التي تمتاز بها شركة مناجم الفوسفات، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع الشركة في هذا المجال وانشاء شراكات بناءة لتوفير احتياجات أوزبكستان من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية


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