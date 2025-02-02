التعليم العالي تبحث مع رؤساء الجامعات ملف الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني

وطنا اليوم:بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أمس السبت، مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية آليات تسريع رقمنة الخدمات الجامعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ودمج الهوية الرقمية مع الخدمات الأكاديمية لاعتماد الوثائق والشهادات الرقمية، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع تحديات الأمن السيبراني في قطاع التعليم، وأهمية إنشاء مركز عمليات للأمن السيبراني لحماية الجامعات من التهديدات الرقمية، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأوصى الاجتماع بوضع خطة لتعزيز التحول الرقمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتفعيل آلية واضحة لربط الخدمات الجامعية بالهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات.

إضافة إلى إجراء دراسة تحليلية لتحديد التهديدات السيبرانية الشائعة في قطاع التعليم.

وإنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني القطاعي لقطاع التعليم ليكون حلقة الوصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني. وإدامة فرق الاستجابة القطاعية لمواجهة المخاطر والهجمات السيبرانية.