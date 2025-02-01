مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية

وطنا اليوم_أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بتكريم ثلاثة وعشرين نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، للدورة التكميلية 2024.

وأكد اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام مستمرة في تطبيق فلسفتها الإصلاحية وما ينضوي تحتها من خطط وبرامج تهدف إلى توفير متطلبات العيش الكريم للنزلاء، وتمكينهم من تعديل سلوكهم وامتلاك القدرات اللازمة للانخراط في المجتمع كأفراد منتجين.

ووجّه مدير الأمن العام إلى مساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني لبناء مسقبل آمن لهم بعد أنتهاء فترات عقوبتهم، بعيداً عن الجريمة أو ما قد يقود لها من أسباب.

وتقدم النزلاء لامتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية في مختلف الفروع، وكان أعلى معدل تم تحقيقه بين الناجحين هو (81.25) في الفرع العلمي.

ويشار إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل توفر المدارس الثانوية والمكتبات في مراكزها وتعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء الملائمة للنزلاء الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة.