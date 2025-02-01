وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

وطنا اليوم_

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في قاعة مجلس التعليم العالي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة مواكبة عمليات الرقمنة التي تتم على مختلف الخدمات الحكومية، وضرورة عكس ذلك على الخدمات التي تقدمها الجامعات لطلبتها من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتفعيل آلية واضحة لربط وتكامل الهوية الرقمية مع الخدمات الجامعية والاستفادة من الوثائق والشهادات الرقمية واعتمادها لتوفير خدمات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي في مجال التحول الرقمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الخطة التنفيذية لإنشاء وتجهيز وإدامة فرق الاستجابة القطاعية وبما يتوافق مع الخطة التنفيذية لمواجهة المخاطر والهجمات السيبرانية والمعدة من المركز الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث سيتم إجراء دراسة تحليلية لتحديد أنواع التهديدات السيبرانية الأكثر شيوعاً في قطاع التعليم الأردني، إضافةً إلى تحديد الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم من أنظمة، وبرامج، وأدوات تحليل، وموارد بشرية، وصولاً إلى إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني القطاعي لقطاع التعليم، والذي يمكن أن يتم توطينه في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية ليكون حلقة الوصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

وقد حضر اللقاء كل من: أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي ، والأستاذ الدكتور أحمد الحياصات رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، والدكتور صالح الشرايعة المدير التنفيذي لشركة شبكة الجامعات الأردنية، والمهندس رامي الرواشدة مدير مديرية التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار، والمهندس منيب طاشمان مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

كما حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من: السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد حسام لطفي مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والمهندس محمد الفوارس رئيس قسم الشبكات والدعم الفني.