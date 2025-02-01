على اليرموك اقسمنا اليمينا…وماذا بعد…! ؟

ونا اليوم_ بقلم د.مفضي المومني.

عرفنا اليرموك المعركة.. يوم تغلب خالد بن الوليد على جيوش الروم… وثاني جامعاتنا الوطنية تحمل اسم اليرموك تخليدا للنصر… ومنذ فترة تصلني مقالات وتسريبات تشي بانتقال المعركة لحاضرة اليرموك الجامعة… وردهات القضاء… ويتناقل الناس والمواقع كل ما يدور على كره ومضض… وتخوف على الجامعة المعلم التي تزين حاضرة الشمال… وبنيت بعرق الاردنيين وهمتهم… ويبدو ان انها تركت لقدرها… تغرق بالمديونية… والتراجع… وأفول نجمها… و تعاقب على كرسي رئاستها رهط من الرؤساء… بعضهم ساهم في تراجعها… وبعضهم لم يعطى الفرصة… وبعضهم حاول ولم ينجح… وبعضهم كسرت مجاذيفه… وما زالت الحكاية تندب الحال والاحوال… والوضع غير صحي أبداً… وتمر الجامعة حالية بمعركة من طرفين… الأول يحاول الانتصار للجامعة وإيقاف التراجع والانتصار لحقوقه… والآخر يمارس التغني بالتقدم المغيب… وانقسمت الجامعة… ويبدو أننا في مرحلة ذهاب الريح لا سمح الله…!.

مما وصلني أن الجامعة وصلت مديونيتها 78 مليون دينار… وأن جل الزيادة وهي بالاصل تراكمية حصل في عهد ادارتها الحالية… ومجلس امنائها… ولم نسمع من طرف الجامعة ومجلس امنائها ما ينفي أو يؤكد كل ما ينشر من تراجع في كل مناحي الجامعة… وما وصل لنا من محاولات المجلس والإدارة الافتئات على مكتسبات العاملين وتغيير نظام الهيئة التدرسية وغيرة… بقصد تخفيف المديونية… بدل تعزيز العاملين والذهاب لحلول إبداعية تحل مشكلة الجامعة دون مد اليد لمكتسبات ومرتبات لم تتغير منذ عقد ونيف… وكذلك لعنة الموازي غير الشرعي اصلا… ومكافآته التي طالها سيف الإدارة… فهدد اهل اليرموك بالاعتصام يوم غد ..!

وفي المدى السابق والاحق… انتقل الخصام إلى اروقة القضاء… وحتى لا يقول أحدهم أننا لا نبجل القضاء… والذي هو أساس الحكم… فقد ورد في عناصر التقييم لأي رئيس عدد القضايا المرفوعة على الجامعة… فإن كثرت أشار ذلك إلى عقم إداري بحل القضايا داخل الجامعة الاكاديمية وصفوة العقول..! ووضع اليرموك الحالي يذكرني بوضع إحدى جامعاتنا ذات زمن… حين انقسمت الجامعة وقسمت… واصبحت تدار بعقلية المزرعة… فكثر الشاكون وقل الشاكرون… وانتهى الأمر بالعزل المبين… من لدن مجلس العارفين…!

لست بموقف المناصر إلا لمصلحة الوطن… وفي خضم كل ما يدور وينتاب جامعة اليرموك… ونشر الغسيل… والتشاكي ورفع القضايا… والتراجع الإداري والاكاديمي… فإنني حزين ولست مسرور بكل ما يجري… يجب أن يسود صوت العقل وأن تتدخل الحكومة ومجلس التعليم العالي للوقوف على حال اليرموك… الرئيس الحالي تنتهي فترته بعد أشهر… كما نعرف… والجامعة ابقى من الجميع والمصلحة العليا الوطنية أهم من المصالح الشخصية المتنازعة… ولكل هذا يجب أن تتدخل الحكومة وتحل مشكلة اليرموك… وأن لا تبقى هذه المساجلات غير الحميدة تطوف على المواقع والمنصات… وأروقة المحاكم التي نجل… الجامعات خلقت لتكون منارات علم وخادمة للمجتمع والبحث العلمي… وفي خضم الخصام يتراجع ويتهاوى كل ذلك… الموضوع برمته لا يسرنا… ويجب أن يسود صوت العقل وأن تبادر الحكومة لوضع حد لكل ما يحدث… حمى الله الاردن.