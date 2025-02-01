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يوم استثنائي في متحف الدبابات الملكي

منذ 48 ثانية
يوم استثنائي في متحف الدبابات الملكي

وطنا اليوم_جاء احتفال متحف الدبابات الملكي بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم استثنائياً، إذ استقبل المتحف أكثر من عشرة آلاف زائر عبّروا جميعهم عن حبهم لمليكهم وقضوا وقتاً تثقيفياً ترفيهياً في جنبات المتحف. حيث قدم المتحف لزوّاره نشاطات عدّة كان أبرزها تعليم الأطفال كيف يقوم طاقم الدبابة بالعمل مع بعضهم داخل الدبابة. والملفت للنظر أن المتحف قدم هذا النشاط على نفس نوع الدبابة التي خدم عليها جلالة الملك مع رفاق السلاح خلال خدمته في كتيبة المدرعات الثانية الملكية. وعبر الزوار عن حبهم لمليكهم والوطن من خلال الرسومات التي قدموها في أجواء وطنية استثنائية.

وقد بث التلفزيون الأردني برنامج “يسعد صباحك” مباشراً من قلب المتحف ومن قاعة جلالة الملك عبد الله الثاني التي تتوسط المتحف من أمام دبابته التي خدم عليها.  

وشارك في اليوم العائلي التفاعلي في متحف الدبابات الملكي موسيقات القوات المسلحة الأردنية التي جابت أرجاء المتحف وتفاعل معها الزوار في عرس وطني مبهر، كما شاركت فرقة نادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي مؤدين رقصات تعكس روح الحماسة والرجولة. 

حفظ الله جلالة الملك ذخراً لنا وأيده بنصره


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