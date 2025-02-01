بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الصحة يزور مستشفى أبي عبيدة بالأغوار الشمالية ويفتتح قسم الطب الطبيعي والتأهيل

منذ 27 ثانية
وزير الصحة يزور مستشفى أبي عبيدة بالأغوار الشمالية ويفتتح قسم الطب الطبيعي والتأهيل

وطنا اليوم_زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مستشفى أبي عبيدة بالأغوار الشمالية واطلع على واقع تقديم الخدمات الصحية فيه.

و افتتح الهواري خلال زيارته للمستشفى، قسماً للطب الطبيعي والتأهيل والذي جرى تحديثه مؤخراً، وذلك بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة ورئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر شطناوي والأمينان العامين لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وللشؤون الإدارية والفنية بالوكالة الدكتور عماد أبو يقين ورئيس مجلس المحافظة ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة.

وقال الهواري ان هذا الافتتاح يأتي استمرارا لجهود حثيثة تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأغوار من شمالها لجنوبها ضمن خطة متكاملة لذلك، ابتدأت بتركيب جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى معاذ بن جبل ضمن المبادرات الملكية، تبعها افتتاح مركز صحي غور المزرعة من قبل سمو ولي العهد، والذي يشكل واحداً من أفضل النماذج للمراكز الصحية التي تسعى وزارة الصحة لإنشائها، كما يجري العمل على توسعة العيادات وقسم الكلى وإعادة تأهيل مستشفى الأميرة ايمان معدي.

واضاف الهواري انه تم اليوم افتتاح قسم الطب الطبيعي والتأهيل وهو احد مراحل توسعة مستشفى أبي عبيدة والتي تشتمل على توسعة غسيل الكلى والمختبرات والصيدلة.

وبلغت تكلفة تحديث القسم وتوفير الأجهزة والأدوات الحركية والمستلزمات الطبية اللازمة للبدء بتقديم خدماته حوالي 30 ألف دينار تم تمويلها من خلال منظمة الإنسانية والإدماج.

ويحتوي القسم، الذي تضاعفت أعداد جلسات العلاج الطبيعي فيه بعد التحديث من 200 جلسة إلى 400 جلسة شهرياً، على غرفه للعلاج الكهربائي والحراري وصالة تمارين للكبار وغرفة تمارين اطفال وعلاج وظيفي، ومكتب لطبيب الطب الطبيعي والتأهيل.

وتم رفد قسم العلاج الطبيعي بكادر طبي وفني من طبيب مؤهل علاج طبي وفنيين للعلاج الطبيعي والوظيفي من الإناث والذكور، حيث يستقبل القسم المرضى أربعة أيام في الأسبوع، يومين للمرضى الذكور ويومين للإناث والأطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

عمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس

12:17

تجارة الأردن تثمن قرار بمنح مدة جديدة لإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات 

12:14

حجازي يؤكد على دور هيئة النزاهة في حماية المستثمرين

10:26

ترامب مجدداً: “الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة

09:08

البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية كبيرة ضد هذه الدول!

08:01

إعلان تفاصيل جديدة لقائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال

23:17

رحلة ملهمة لـ دانا البشيتي أيقونة إعلامية أردنية تعيد تعريف الشاشات السعودية

21:55

البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير السنوية

20:50

وفاتان و6 إصابات في حادث سير مروع بالأغوار الجنوبية

20:39

الزراعة: من المبكر الحديث عن تأثر القطاع بانخفاض كميات الامطار

20:28

وزير الداخلية يتفقد حدود جابر وقرية مثناة راجل

20:23

أمانة عمان تعيد تشغيل الخدمات الإلكترونية بعد التحديث والتطوير

وفيات
وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025