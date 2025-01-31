الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة إلى واشنطن ومومباي

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الجمعة، إنّ الوجهات المقبلة للملكية ستكون واشنطن في الولايات المتحدة، يتبعها مومباي في الهند.

وأكّد المجالي، أن الملكية الأردنية تعمل بشكل متواصل على تشغيل الوجهتين الجديدتين بكفاءة عالية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الملكية أعادت تشغيل جميع الخطوط التي توقفت خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توسعة كبيرة شهدتها خطوط الملكية خلال العامين الماضيين، خاصة في أوروبا، حيث تمتلك الملكية نقطتين للوجهات في كل دولة أوروبية.