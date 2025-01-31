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رفع سعر البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز في شباط

31 يناير 2025
رفع سعر البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز في شباط

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الجمعة اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1- 28 شباط المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني الحالي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر البنزين 90 ليصبح (885) فلساً/لتر بدلاً من (870) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلساً/لتر بدلاً من (1100) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلاً من (690) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


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