الملك يعزي بضحايا تصادم طائرتين في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضحايا حادث تصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، والذي أودى بحياة مدنيين وعسكريين.

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي.