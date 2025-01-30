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وزير الخارجية: لا يمكن الاستغناء عن الأونروا أو استبدالها بأي جهة أخرى

منذ 16 ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن الاستغناء عن الأونروا أو استبدالها بأي جهة أخرى

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني.
وأكد الصفدي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة، مشددا على أهمية دور “الأونروا” في ذلك.
وشدد على أهمية ضمان استمرار الوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.


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