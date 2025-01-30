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التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

منذ 3 ساعات
التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الامتحان التكميلي لعام 2024.
وستكون النتائج متاحة للطلبة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج (www.tawjihi.jo، حيث يمكنهم الاطلاع على درجاتهم من خلاله.
يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي بلغ حوالي 83 ألفًا و217 طالبًا وطالبة.


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