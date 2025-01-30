المدن الصناعية الاردنية مهنئةً بالعيد الثالث والستين لميلاد القائد: على العهد والوعد بمزيد من العطاء والإنتاج

وطنا اليوم:قالت شركة المدن الصناعية الاردنية إن احتفالات المملكة بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبدلله الثاني ابن الحسين تجدد فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن من تطور وازدهار ونماء عم مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الإقتصادي فغدا الاردن واحة للأمن والإستقرار والنماء والمنعة والصمود في وجه مختلف التحديات محولا التحديات الى فرص بفضل الجهد الملكي الموصول والداعم لمسيرة التطور والنماء.

وهنأت الشركة ادارة وعاملين وكافة المستثمرين في المدن الصناعية التي تتبع اليها بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الاردنيين مؤكدة اعتزازها بما حققته المدن الصناعية الاردنية عبر مسيرتها الممتدة لما يزيد عن اربعين عاما والتي واكبت خلالها انجازات جلالة الملك التي عمّت مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع الصناعي مترجمة ذلك بإنجازات وطنية انعكست آثارها على الاقتصاد الوطني وحظيت برعاية من لدن جلالة الملك المفدى الذي قاد مسيرة التطور والتحديث منذ تقلده مهامه الدستورية وحتى يومنا هذا، فشهد عهده الميمون ولادة مدن صناعية جديدة وصلت الى عشرة مدن صناعية شملت مختلف محافظات المملكة قادت من خلالها نهضة اقتصادية وتنموية.

وقال المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إنه ومنذ اليوم الاول الذي نذر فيه المغفور له الملك الحسين بن طلال جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الوطن والأمة فكان خير خلف لخير سلف وعند ظن الحسين به قائدا ملهما للاردنيين نحو مسيرة التحديث والتطوير والنماء في الاردن خادما لقضايا أمته ومدافعا عن عروبتها ومكتسباتها فحظي الاردن بإحترام المجتمع الدولي على جميع الصعد انعكست آثاره على مسيرة التحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مختلف المجالات.

وبين السيد عمر جويعد أن احتفالات المملكة بهذه المناسبة تؤّجت بإحتفالات الملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية ومرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية استذكر خلالها الاردنيون في مختلف مواقعهم والتي شاركهم اياها جلالة الملك بزيارات ميدانية الى محافظات المملكة مسيرة الانجاز التي شملت مختلف المجالات ومن حسن الطالع أن تحظى مدينتين صناعيتين من المدن التي تتبع لشركة المدن الصناعية بتكريم ملكي بهذه المناسبة وهما مدينتي العقبة والحسن الصناعيتين مما يدلل على الاهتمام الملكي الموصول بمسيرة المدن الصناعية الاردنية واثرها المباشر على التنمية بمختلف جوانبها المحققة لرؤى وطموحات جلالته عبر استقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات الانتاجية وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب الاردني فضلا عن دورها في تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية وانعكاساتها المتعاظمة على ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي حيث وصل عدد الشركات الصناعية في مختلف المدن الصناعية حتى الربع الثالث من العام 2024 بلغ 937 شركة صناعية بحجم استثمار يفوق 3 مليار دينار وفرت قرابة (61) الف فرصة عمل.

وختم السيد عمر جويعد إن شركة المدن الصناعية الاردنية تجدد العهد والوعد بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين نحو المزيد من العطاء والإنتاج والبناء في اردننا الحبيب، فما من عام يمر الا ويشهد المزيد من التقدم والنهضة في مختلف المجالات عامة، وعلى صعيد المدن الصناعية خاصة التي اضحت صرحا اقتصاديا وطنيا تجسد شاهدا على صنيع الهاشميين وانجازات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، مبينا ان اسهامات المدن الصناعية في عهد جلالة الملك تعاظمت يوما بعد يوم، فانبرت الى وضع الخطط والإستراتيجيات الرامية الى تجذير هوية الصناعة الوطنية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافسا محليا وعربيا ودوليا عبر توفير كافة مسببات نجاح العمل الاستثماري في مدنها الصناعية والتسهيل على المستثمرين في مختلف الظروف وتجاوز كافة العقبات لتشكل المدن الصناعية الاردنية الحاضن الأكبر لهذه الإستثمارات