اقتصاديون: اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دعامة مهمة للاقتصاد الوطني

وطنا اليوم_بعد إعلان وقف إطلاق النار، أظهرت اللحظات الأخيرة بريق الأمل والتضامن ففي يوم أمس الثلاثاء، أعلن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني، عن بدء تنفيذ جسر جوي لمساندة أهالي قطاع غزة، حيث من المقرر أن تُقلع 16 طائرة من سلاح الجو الملكي يومياً محملةً بالمساعدات الإنسانية والطبية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان الذين تأثروا بالخراب والدمار.

وأفاد صحفيون دوليون وعرب شهدوا انطلاق الجسر الجوي بأن قافلة مساعدات برية أردنية انطلقت قبل أسبوعين، متجهةً بثبات نحو المعبر الحدودي تحت أنظار المواطنين الأردنيين الذين عبّروا عن فخرهم لرؤية بلدهم يدعم إخوانهم في فلسطين في وقت الحاجة واعتبروا تلك اللحظات تجسيدًا للأمل في أوقات المحن، مما يُبرز العمل الإنساني الذي يساعد الأهالي في فلسطين على الثبات في أرضهم.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية” بترا ” آراء هؤلاء الصحفيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن المسؤولين الأردنيين أعربوا عن التزام المملكة الثابت بمواصلة إرسال المساعدات الجوية إلى أهالي قطاع غزة كما تساءل الصحفيون حول كيفية توثيق التاريخ لهذه اللحظات النبيلة في خضم الفوضى والدمار.

وأشار الصحفي من تلفزيون بي بي سي البريطاني، فيرغال كين، إلى أهمية توثيق ما يحدث بعد وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

ولفت كين إلى ضخامة احتياجات سكان غزة، مشددًا على ضرورة أن تركز وسائل الإعلام الدولية ليس فقط على حجم المعاناة، بل أيضًا على الجهود المبذولة لمساعدة الناس، معتبراً ذلك جزءًا رئيسياً من رسالة الإعلام.

وقال كين إنه قبل أقل من أسبوعين، تابع قافلة برية أردنية كانت تحمل مساعدات إلى غزة، مشيدًا بمشاهدة تلك القافلة تتحرك من الأردن نحو المعبر الحدودي، ورؤية فرحة المواطنين الأردنيين الذين كانوا فخورين بمبادرة بلادهم.

ومن جهته، أعتبر الصحفي الأردني عماد العضايلة من قناة العربية الفضائية العمل الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ممثلة بسلاح الجو الملكي مفخرة لكل الأردنين حيث لم يدخر الاردن جهدًا في إيصال المساعدات إلى غزة، مُعبرًا عن تفاجؤه بقدرة القوات المسلحة في تنظيم الإنزالات الجوية في منطقة كانت تمثل أجواء الحرب.

بدوره قال الصحفي في قناة الحرة، حيدر العبدلي، إن دور الإعلام الدولي في أوقات الأزمات هو تغطية الأحداث بدقة وموضوعية، مشيرًا إلى أن الأردن قدم قوافل إغاثية إلى سكان قطاع غزة سواء عن طريق البر أو الجو.

وأكد العبدلي أهمية تسليط الضوء على هذه المبادرات الجديدة وآليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتقديم العون والمساعدة الى سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب .