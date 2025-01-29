مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس فشلت في حكم قطاع غزة

وطنا اليوم:عادت الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى العلن مجددا، في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية لحظة مصيرية، خصوصا مع تزايد الحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.

وبينما تحذر السلطة الفلسطينية من مخططات تهدف إلى إقامة “دولة فلسطينية مصغرة” في غزة، تتهم حماس السلطة بشن “حملة تضليل وتشويه” وعرقلة جهود المصالحة الوطنية.

في هذا السياق، وجه مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، انتقادات لاذعة لحركة حماس، محملا إياها مسؤولية الفشل في إدارة قطاع غزة خلال السنوات الـ17 الماضية.

وقال الهباش : “على حماس أن تعترف بأنها فشلت في حكم قطاع غزة، وأن تعيد الأمور إلى نصابها. سيطرت على القطاع بالقوة، وخاضت ستة حروب دمرت غزة وأحرقت مستقبلها”.

وأضاف: “إسرائيل استغلت حماس لإفشال الوحدة الفلسطينية”.

على الجانب الآخر، ترفض حماس هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لإبعاد السلطة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها تجاه غزة.

وتتهم الحركة السلطة الفلسطينية بإفشال أي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاستئثار بالقرار السياسي الفلسطيني دون إشراك الفصائل الأخرى.