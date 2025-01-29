16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني

وطنا اليوم:تقلع 16 طائرة مساعدات جديدة “تدريجيا” إلى قطاع غزة، الأربعاء، في اليوم الثاني من إرسال المساعدات ضمن الجسر الجوي الأردني.

وأطلق الأردن جسرا جوّيا على مدى 8 أيام، بواقع 16 رحلة جوية يوميا، لنقل المساعدات لأهل غزة.

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قال إن الجسر الجوي الأردني يأتي استمرارا للجهود الأردنية للتخفيف عن أهل غزة، مضيفا: “نفخر في الأردن بموقفنا المشرف، ومنذ البداية كنا حريصين على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأشار المومني إلى أن إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية، بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء غزة إلى مناطقهم في الشمال.

ولفت إلى أن المساعدات ستصل إلى وسط غزة، لتسهيل توزيعها في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، وسيكون ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مضيفا أن المساعدات تحمل موادّ طبية وغذائية وإغاثية.

وقال المومني، إن هذه الجهود الإنسانية تتزامن مع عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب غزة، إلى مناطقهم في الشمال ووسط القطاع.

وبين أن كثير من الدول والمؤسسات الدولية المانحة تتعامل مع الهيئة الخيرية الهاشمية بسبب أدائها المتميز والموثوق عالميا.