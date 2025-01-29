إدارة ترامب تقدم عرضًا لتشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة

وطنا اليوم:من المقرر أن تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب للعاملين الفيدراليين فرصة الاستقالة مع حزمة تعويضات تبلغ نحو ثمانية أشهر من الأجر والمزايا، وذلك في إطار برنامج “الاستقالة المؤجلة” الذي يهدف إلى إنهاء ممارسات العمل من المنزل

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة nbcnews إنهم يتوقعون استقالة ما بين 5% و10% من القوى العاملة الفيدرالية، وهو ما قد يؤدي، حسب تقديرهم، إلى توفير نحو 100 مليار دولار.

وقالت كارولين ليفات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: “يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون رواتب موظفي الحكومة الفيدرالية، وبالتالي يستحقون موظفين يعملون نيابة عنهم، ويظهرون بالفعل للعمل في مباني الحكومة الفيدرالية”.

وأضافت: “إذا لم يرغبوا في العمل في المكتب والمساهمة في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فإنهم أحرار في اختيار مجال عمل مختلف، وستقدم إدارة ترامب لهم مدفوعات سخية للغاية لمدة 8 أشهر”.

وتابع البيان قائلًا: “نحن نتطلع إلى سماع آراء العاملين في الحكومة الفيدرالية. إذا كنت ترغب في التحدث معنا، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على tips@nbcuni.com أو الاتصال بنا من خلال إحدى الطرق المتاحة”.

ومن المقرر أن يصل هذا العرض إلى القوى العاملة الفيدرالية من خلال نظام جديد أنشأته إدارة ترامب والذي يمنح المسؤولين القدرة على إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين الفيدراليين مرة واحدة.

وسيتضمن البريد الإلكتروني مسودة خطاب استقالة لمراجعته. وإذا رغب الشخص في الاستقالة، فسيكون قادرًا على الرد على الخطاب بكلمة “استقالة”. وتبدأ فترة الاستقالة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

ويقول نص البريد الإلكتروني الموجه للموظفين الفيدراليين: “إذا كنت تقبل الاستقالة بموجب هذا البرنامج، فسوف تحتفظ بجميع الأجور والمزايا بغض النظر عن عبء العمل اليومي الخاص بك، وسيتم إعفاؤك من جميع متطلبات العمل المعمول بها حتى 30 سبتمبر 2025 (أو قبل ذلك إذا اخترت تسريع استقالتك لأي سبب من الأسباب)”.

ويضيف: “إذا اخترت البقاء في منصبك الحالي، فنحن نشكرك على تركيزك المتجدد على خدمة الشعب الأمريكي بأفضل ما لديك من قدرات، ونتطلع إلى العمل معًا كجزء من قوة عاملة فيدرالية محسنة”.

ووفقًا لشبكة CBS News قال مسؤولو الإدارة إن حوالي 6% فقط من الموظفين الفيدراليين يعملون بدوام كامل في المنصب. وهناك حوالي 2 مليون موظف في الحكومة الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن الإدارة تتوقع أن ما يصل إلى 200 ألف موظف قد يقبلون الاستقالة.

ولن يكون برنامج الاستقالة الطوعي متاحًا للموظفين في الجيش أو خدمة البريد الأمريكية وإنفاذ الهجرة والأمن القومي أو أي وظائف تستبعدها وكالتهم.

وسيتم إعفاء أولئك الذين سيقبلون الاستقالة من أي متطلبات “العودة إلى المكتب” ولكنهم سيحصلون على رواتبهم الحالية والمزايا الحالية حتى تاريخ استقالتهم النهائي.

انتقاد للبرنامج

وانتقد الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية، هذا البرنامج. وقال رئيس الاتحاد الأميركي للعمال العموميين إيفرت كيلي: “إن تطهير الحكومة الفيدرالية من الموظفين الحكوميين المتفانين من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة وغير مقصودة من شأنها أن تسبب الفوضى للأميركيين الذين يعتمدون على حكومة فيدرالية فعّالة”.

وأضاف: “لا ينبغي النظر إلى هذا العرض باعتباره طوعياً. فمن الواضح أن هدف إدارة ترامب، في ظل موجة الأوامر التنفيذية والسياسات المناهضة للعمال، هو تحويل الحكومة الفيدرالية إلى بيئة سامة حيث لا يستطيع العمال البقاء حتى لو أرادوا ذلك”.

ويصف البريد الإلكتروني أيضًا بعض الإصلاحات التي تخطط لها إدارة ترامب وتأثيراتها على القوى العاملة الفيدرالية.

وتقول الرسالة الإلكترونية إن “الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين” الذين يعملون عن بعد منذ بدء الوباء “سيُطلب منهم العودة إلى مكاتبهم المادية خمسة أيام في الأسبوع”، مضيفة أن هناك خططًا “للدمج الهادف” الذي قد يؤدي إلى نقل المكاتب “لعدد من الموظفين الفيدراليين”.

كما جاء في الرسالة الموجهة إلى العاملين في الحكومة أنه في حين من المرجح أن يتم توسيع بعض الوكالات وأجزاء من الجيش، فإن “أغلب الوكالات الفيدرالية من المرجح أن يتم تقليص حجمها من خلال إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم وخفض عدد الموظفين”. ونتيجة لهذا، قد يخضع عدد من الموظفين الفيدراليين لإجازات مؤقتة وإعادة تصنيفهم كعمال حسب الرغبة.

وقالت إدارة شؤون الموظفين (OPM) لموظفي الحكومة الذين يرغبون في البقاء في مناصبهم: “في هذا الوقت، لا نستطيع أن نمنحك ضمانًا كاملاً بشأن يقين منصبك أو وكالتك، ولكن في حالة إلغاء منصبك، فسوف يتم التعامل معك بكرامة وستحصل على الحماية الموجودة لمثل هذه المناصب”.