وزارة التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية في الصين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر (6) منح دراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025/2026 في برنامج البكالوريوس بالتخصصات التقنية في جمهورية الصين الشعبية، علماً بأن لغة الدراسة اللغة الصينية.

وبحسب الوزارة تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي).

يتحمل الطالب نفقات السفر.

شروط التقديم:

يجب ان لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة وقت التقديم.

حصول الطالب على شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3) من مركز أكاديمي معتمد للغة الصينية / السفارة الصينية في عمان

يجب على الطالب اختيار الجامعة والتخصص من خلال الموقع الالكتروني التالي (https://www.campuschina.org/zh/)

والتواصل مع الجامعة للحصول على القبول المبدئي.

آلية التقديم:

الدخول الى الموقع الالكتروني التالي https://www.campuschina.org/ واتباع تعليمات الحصول على المنحة الصينية وتقديم الطلب بالدخول الى “نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية” وسحب الطلب بعد الانتهاء من تعبئته وتسليمه بشكل شخصي الى الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية بالإضافة الى:

وثيقة قبول مبدئي من الجامعة التي تقدم الطالب لها.

خطة بحث لا تقل عن (200) كلمة باللغة الصينية.

صورة عن جواز السفر / ساري المفعول لما بعد تاريخ 1/3/2026

صورة عن شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية.

كشف علامات الثانوية العامة باللغة الإنجليزية.

شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3).

نموذج الفحص الطبي مختوم باللغة الإنجليزية من مستشفى حكومي او خاص بالإضافة الى الفحوصات المطلوبة. للحصول على النموذج اضغط هنا

شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية والايدز حديثة باللغة الإنجليزية.

شهادة عدم محكومية لا يزيد عمرها عن 6 أشهر باللغة الإنجليزية.

صور شخصية عدد 2.

كافة الوثائق أعلاه يتم تحميلها أيضا ضمن الطلب الإلكتروني عبر ” نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية “

موعد التقديم: يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 26/1/2025 وينتهي بتاريخ 13/2/2025.

ملاحظات هامة:

للاطلاع على تعليمات الحصول على المنحة الصينية (اضغط هنا).

تمنح الأولوية في الترشيح للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها للعام 2024 وحسب اعلى المعدلات في الثانوية العامة وفي حال عدم تعبئة كافة المقاعد تمنح المقاعد المتبقية لطلبة الأعوام السابقة.

لن يقبل أي طلب في تخصصات غير التخصصات التقنية.

للاطلاع على التخصصات المتاحة في كل جامعة من خلال الموقع الالكتروني التالي: https://www.campuschina.org/universities/index.html

للاطلاع على الجامعات الصينية المعترف بها لدى الوزارة يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.