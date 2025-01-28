زهدي جانبيك يكتب : التضامن ورص الصفوف

بقلم : زهدي جانبيك

لا يختلف ذوا عقل بان معركتنا القادمة اقتصادية سياسية بامتياز قد تتطور الى مواجهة عسكرية، ولذلك لا شك باننا سنبدأ بسماع نغمة شد الاحزمة والصبر، وهذا بالتأكيد واجب وطني على الجميع. ..

وتحت وطأة التهديدات الاقتصادية والسياسية والوجودية الامريكية ضد الاردن ، يلمع اسم سيزار ريتز كأحد الحلول الممكنة لمشاكل الاردن …

بل اعتقد جازما، بأن الحل يجب ان يبدأ من بيت سيزار ريتز.

هذا الفلاح السويسري سيزار هو الاخ الاصغر من بين 13 اخت واخ, وبيته اصبح اسمه: ريتز كارلتون… ومن هناك يبدأ رص الصفوف والتضامن…

واحتراما لوقت القاريء الكريم لن اعيد الخوض في مسألة دائرة اشهار الذمة بوزارة العدل أو قانون من اين لك هذا أو قانون الكسب غير المشروع الذي تأخر اقراره عقدا من الزمان وتغير اسمه من: (من اين لك هذا) الى (الكسب غير المشروع) مترافقا مع تكتم شديد على التنفيذ ان لم يكن وقفا كاملا للتنفيذ.

تضامن الشعب ورص الصفوف يتطلب في مثل هذه الظروف تدخل سيد البلاد لاعداد خلوة اقتصادية في كراون بلازا البحر الميت (المملوك للضمان الاجتماعي)، يتم فيها استعادة اموال الشعب التي تم نهبها…

في فضيحة “سويس بانك” كان هناك ما يقارب الالف اردني يمتلكون حسابات تجاوزت قيمتها المليار دولار، هذا في بنك واحد فقط …

ولم يخل اي تحقيق استقصائي صحفي دولي من تورط اسماء اردنيين في فضائح مالية مثل: “اوراق برادايس” الى ” اوراق بنما” الى “وثائق بنادورا” وغيرها من وثائق ودراسات استقصائية صحفية وأممية اقتصادية تحدثت عن اموال المساعدات الدولية والاقليمية الى الاردن وادت الى اصرار الدول المانحة على تنفيذ المشاريع التنموية التي تمولها بنفسها او تحت اشرافها المياشر.

فانتشرت في المملكة لافتات ” تم فتح هذا الطريق على نفقة كذا” او ” تم بناء مدرسة او مستشفى او وزارة او قيادة مدنية او عسكرية بتبرع من المنظمة الدولية الفلانية او الدولة العلانية….

رص الصفوف والتضامن الشعبي بدأ في السعودية من ريتز كارلتون حيث تم استعادة 107 مليار دولار من 87 فاسدا لتبدأ مرحلة بناء رؤية السعودية 2030…

رص الصفوف والتضامن الشعبي في ماليزيا بدأ بالتحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق عن مصدر 700 مليون دولار وجدت بحسابه البنكي والحكم عليه بالسجن 12عاما بتهم خيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال وتغريمه اكثر من 50 مليون دولار …

وبعدها بدأ بناء مملكة ماليزيا من التفرقة والإستعمار إلى الوحدة والإستقلال السياسي والاقتصادي…

رص الصفوف والتضامن الشعبي يبدأ من خلوة في البحر الميت باستخدام قيود وحدة اشهار الذمة وتطبيق قانون الكسب غير المشروع بصيغة: “من اين لك هذا”.

على ان يشمل التحقيق والمساءلة كل من يملك مليون دينار فاكثر في بنوك الاردن او اي بنك في العالم … وبنفس السرعة التي تم فيها الدخول والخروج من ريتز كارلتون الرياض….

عندها وفقط عندها سيكون الشعب والحكومة والقيادة متراصين ومتضامنين