محتجون يهاجمون سفارات فرنسا وأميركا في الكونغو

وطنا اليوم:قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن محتجين هاجموا السفارات الفرنسية والأميركية والرواندية والأوغندية والكينية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك خلال تظاهرات مناهضة لتصاعد الصراع في شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأضاف المصدر أن المحتجين لم يدخلوا السفارتين الفرنسية والأميركية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي ذلك فيما واجه متمردو حركة «إم 23» المدعومة من رواندا الليلة الماضية جيوب مقاومة من الجيش وفصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة، وذلك بعد دخولهم غوما أكبر مدن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أكبر تصعيد للصراع المستمر منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وقال سكان في عدة أحياء إنهم سمعوا دوي إطلاق نار من أسلحة صغيرة وبعض الانفجارات القوية صباح اليوم الثلاثاء، وخصوصا بالقرب من المطار الذي قالت مصادر إنه لا يزال تحت سيطرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات حكومية، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

تدور المعارك في غوما رغم دعوات المجتمع الدولي لـ”إم23″ المدعومة من رواندا لوقف تقدمها(أ.ب)

وتدور المعارك في غوما رغم دعوات المجتمع الدولي لـ”إم23″ المدعومة من رواندا لوقف تقدمها في المدينة الواقعة في جزء غني بالموارد من الكونغو الديموقراطية والتي تعد أكثر من مليون نسمة. وتتضارب المعلومات بشأن المساحة من غوما التي ما زالت تحت السيطرة الكونغولية بعدما دخلت مجموعة “إم23” وجنود من رواندا إلى وسط المدينة ليل الأحد.