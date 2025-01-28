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الحكومة: الأمن الوطني الأردني يُملي حتمية بقاء الفلسطينيين على أرضهم

منذ 4 ثواني
الحكومة: الأمن الوطني الأردني يُملي حتمية بقاء الفلسطينيين على أرضهم

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأمن الوطني الأردني، يملي حتمية بقاء الفلسطينيين على أرضهم دون تهجيرهم.
وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي مشترك صباح الثلاثاء، على هامش قيام الأردن بتسيير سرب من الطائرات المحملة بالمساعدات إلى غزة، أن الموقف الأردني يرفض أي شكل من أشكال التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الموقف الأردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولتهم المستقلة.
وبتوجيهات ملكية، تسيّر القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء، سربا من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي في قطاع غزة.
وقال المومني، إن المملكة الأردنية الهاشمية تطلق جسرًا جوّيًا على مدى 8 أيام، بواقع 16 رحلة جوية يوميًا، لنقل المساعدات لأهل غزة.
وأضاف المومني، أن المساعدات تأتي بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة والصديقة.
وأوضح أن الجسر الجوي الأردني يأتي استمرارًا للجهود الأردنية للتخفيف عن أهل غزة، مضيفًا: “نفخر في الأردن بموقفنا المشرف، ومنذ البداية كنا حريصين على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.
وأشار المومني إلى أن إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية، بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء غزة إلى مناطقهم في الشمال.


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