افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك

وطنا اليوم:رعى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة يوم الاثنين، افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب جديد لخدمات المشتركين في منطقة الثنيه بمحافظة الكرك ضمن منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء، وبحضور مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان وعدد من المدراء والكوادر المختصة من الهيئة والشركة.

وخلال الافتتاح ثمن السعايدة سعي شركة توزيع الكهرباء لإيصال خدماتها إلى كافة مناطق امتيازها دون الحاجة لمراجعة مراكز الشركة الرئيسية عبر افتتاح عدد من مكاتب خدمات المشتركين الجديدة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم.

ودعا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير وتحسين آليات العمل وتبسيط الاجراءات لضمان تزويد المواطنين بالخدمة والتعامل الفوري مع أي استفسارات أو شكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة.