ترامب يؤكد مجددا رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن

وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وذلك بعد يومين من دعوته إلى “تطهير” القطاع.

ونسب الموقع إلى ترامب قوله إنه يريد لفلسطينيي غزة أن يعيشوا في مكان خال من العنف، وإن القطاع كان بمنزلة الجحيم على مدى سنوات عديدة.

وأضاف ترامب -حسب المصدر نفسه- أنه يرجح قبول الاردن ومصر استقبال الفلسطينيين من غزة.

وفي رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال الرئيس الأميركي إنه سيناقش ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض، حسب ما نقله أكسيوس.

وتأتي التصريحات الجديدة -التي نسبها موقع أكسيوس الإخباري الأميركي لترامب- بعد أن رفضت مصر والأردن مقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأول أمس الأحد، قالت الخارجية المصرية إن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اليوم نفسه تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما أبدت دول أوروبية -بينها ألمانيا- رفضها لهذه الخطة، بينما نفت ألبانيا مزاعم بأنها وافقت على استقبال 100 ألف فلسطيني من غزة.

ونددت الفصائل الفلسطينية بمقترح الرئيس الأميركي، ووصفت عودة مئات آلاف النازحين لشمال غزة بأنه إعلان فشل مخططات التهجير.

في المقابل، رحب مسؤولون إسرائيليون بتصريحات ترامب، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي منسقة -فيما يبدو- مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.