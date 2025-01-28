“زين” ترتقي مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وترفع تصنيفها إلى BBB

وطنا اليوم:كشفت مجموعة زين عن ترقيتها في التصنيف الصادر حديثا لمؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) وتأكيدها عند المستوىBBB .

وأفادت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الترقية تعكس تقدم مبادراتها الاستراتيجية على مؤشر MSCI ESG Index، والتزامها بتطبيق أفضل معايير الممارسات والسياسات في مجالات الاستدامة والحوكمة، ونجاحها في تعظيم قدراتها في تخفيف المخاطر، وتحقيق قيمة طويلة الأجل.

وذكرت زين أنها حققت نتائج متقدمة في التصنيفات التي تركز على جهود التصدي لتغير المناخ، تعزيز إجراءات الحوكمة، تنفيذ سياسات بيئية حاسمة، تحسين سياسات حماية البيانات والخصوصية، وإعداد التقارير، مبينة أنها ورغم عملها في بعض المناطق التي تتسم بسياق جيوسياسي معقد، فإن مبادراتها خلال الفترة الأخيرة أكدت قدرتها على مواجهة هذه التحديات، والتزامها بالتحسين المستمر.

وأوضحت المجموعة أن تقدمها على سلم تصنيف مؤشر MSCI ESG Index يبرز التزامها أيضا بالتركيز على المساءلة والشفافية والممارسات الأخلاقية، حيث أظهرت المبادرات والسياسات التي اعتمدتها مؤخرا حرصها على تطبيق أعلى المعايير في مجالات تطوير الأداء، التسويق المسؤول، استمرارية الأعمال، ومراقبة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقامت مجموعة زين ببناء إطار قوي لحوكمة الشركات، وتبنت عددا من السياسات التي تعكس أخلاقيات العمل ومبادئ الحوكمة، واعتمدت سلسلة من المبادرات التي تضمن لها التأكد من التنفيذ السليم لإجراءات الحوكمة، ومتانة أنظمة المخاطر، وتوافقها مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز بيئة العمل، وتحسين القيمة لتحقيق النمو المستدام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “تدرك زين أن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تمثل جزءا رئيسيا في استراتيجيات العمل، حيث أصبح دمجها في عمليات صنع القرار يمثل جانبا أساسيا لإظهار الحوكمة المسؤولة والمتقدمة، فهي تساعد المؤسسات والشركات في تكوين منظور أوسع لإدارة المخاطر”.

وأوضح الخرافي قائلا ” ركزت المجموعة في استراتيجية عملها التي أطلقتها مؤخرا ( 4WARD – تحت شعار التقدم بغاية) على تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة والحوكمة والاشتمال والتنوع والإنصاف، إذ تعتمد على ركيزة رئيسية وهي الهدف والتأثير، وهي تؤكد التزامها بتحسين تأثير عملياتها عبر مجتمعاتها، وأيضا بناء ثقافة عمل تتسم بالنمو التعاوني، وبناء المزيد من الشراكات لتعزيز التواصل، وتحقيق التآزر”.

وأفاد الخرافي قائلا ” مع استمرار تطور التكنولوجيا ونماذج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دفع عجلة الابتكار، باتت الآثار الأخلاقية المترتبة تُشكل واحدة من التحديات التي تواجه الأسواق، وأصبحت هناك ضرورة ملحة لوضع مبادئ توجيهية للتطوير المسؤول، لذا يأتي دور حوكمة الشركات كخطوة حاسمة لمواجهة هذه التهديدات، وللتعامل مع هذه التطورات والتغيرات تعتمد مجموعة زين على عدد من المسرعات التي تستهدف دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكارات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع التأكيد على الاستمرارية وإطلاق القدرات”.

وأبرز تقدم المجموعة على مؤشر MSCI ESG Index فيما يتعلق بركيزة حماية وخصوصية البيانات تأكيدها المستمر على نشر أهداف حوكمة البيانات كثقافة ترتكز فيها القرارات على البيانات والتحليلات الصحيحة، وحماية خصوصية البيانات، وذلك لقناعتها بأن إدارة حوكمة البيانات خطوة حاسمة نحو تأكيد التزاماتها بالامتثال التنظيمي بموجب تشريعات حماية البيانات الشخصية وأطر الحوسبة السحابية، فهي تدرك أن حوكمة البيانات ستضمن امتثالها لأي قيود إلزامية مفروضة على تخزين ونقل واستخدام البيانات.

وكانت مجموعة زين أطلقت “مكتب حوكمة البيانات” لتؤكد على أهمية حوكمة البيانات في مشهد الأعمال الحديث، فهي حريصة على ضمان جودة البيانات وموثوقيتها، وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة، حيث يساعد “مكتب حوكمة البيانات” في حماية المعلومات الحساسة الأكثر أهمية من أي وقت مضى من التهديدات والانتهاكات.

وحققت المجموعة العلامة الكاملة في الركيزة الخاصة بالبيئة، إذ سجلت نقاط 10/10، وهي الأفضل في فئتها، حيث تبدي زين التزاما قويا بعقدها الاجتماعي، وذلك بتسخير قدراتها في مساعدة المجتمعات خصوصا في القضايا التي تشير إلى تغير المناخ، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الطاقة، المياه، إدارة النفايات، والتنوع البيولوجي.

وتساند زين الأصوات في المؤسسات الدولية التي تنادي بزيادة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تسعى إلى استشراف آفاق المستقبل بتعزيز جهودها على مستوى مبادرات التصدي لتغير المناخ، باعتبارها مؤسسة تتصدر قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات التصدي لتغير المناخ.

وتلتزم زين بتأييد حقوق الإنسان والامتثال لها، فضلا عن تشديدها على قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الموظفين وتنطوي على سلسلة القيمة الخاصة بالمؤسسة، وهي تبرز في النطاقات الجغرافية التي تتواجد فيها أهمية الالتزام بحقوق الإنسان، حيث قامت المجموعة بتضمين قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمعاملة الموظفين وبالتمييز في دليل سياسة الموارد البشرية وفي مدونة سلوكيات الموظفين.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين دائما ما تجدد في سياستها التزامها الثابت بمبادرات الاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف، وهي تواصل البناء على الرصيد الغني والمتنوع الذي حققته خلال هذه الفترة، حيث تقوم بدور محوري عندما يتعلق الأمر بتوليد تأثيرات اقتصادية إيجابية ملموسة على مجتمعاتها، فخلق فرص عمل مباشرة وإقامة الشراكات الاستراتيجية يضعها كمحفز وعنصر تمكين للنمو الاقتصادي والتنمية.