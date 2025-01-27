الدكتور إياد الملاح من جامعة البترا ينضم إلى لجنة الشباب في منتدى الفكر العربي

وطنا اليوم:انضم عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى عضوية لجنة الشباب التابعة لمنتدى الفكر العربي، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال.

ويأتي التعيين تقديرًا لجهوده الأكاديمية والمجتمعية في دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع.

وأكد الأمين العام للمنتدى الدكتور الصادق الفقيه أن اللجنة تسعى من خلال أعضائها إلى تقديم مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، وأضاف الفقيه: إن استقطاب الدكتور الملاح يجسد رؤية المنتدى في استقطاب الكفايات الوطنية لدعم مسيرته الفكرية والمجتمعية، تحقيقًا لرؤية سمو الأمير الحسن بن طلال.

وأعرب الدكتور الملاح عن اعتزازه بالانضمام إلى لجنة الشباب، مشيرًا إلى حرصه على تسخير خبراته الأكاديمية وخبراته في مجال رعاية الشباب لتنفيذ مبادرات تسهم في تمكينهم وتعزيز أدوارهم القيادية، وأكد الملاح أن التعاون مع منتدى الفكر العربي يمثل فرصة لتعزيز دور جامعة البترا في المشاركة في المبادرات الوطنية والإقليمية.

ويعد منتدى الفكر العربي منصة فكرية رائدة تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والفكري، ودعم الجهود التي تسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة