عمان الأهلية تشارك بالحفل الختامي لهاكاثون الريادة 2024

وطنا اليوم:شارك مركز الابتكار والريادة في جامعة عمان الأهلية في الحفل الختامي لهاكاثون الريادة 2024، الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقد شهد الحفل الإعلان عن أفضل 100 فكرة مبتكرة ضمن مبادرة StartupJo، والتي ركزت على قطاعات حيوية تشمل السياحة، التعليم، البيئة الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية.

وقد تم اختيار مشروع Jo Ventures، الذي يعود للطالب يوسف الزويري من كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية، ضمن قائمة أفضل 100 فكرة مبتكرة.

وسيتم احتضان المشروع لمدة 6 أشهر بهدف تطويره وتحويله إلى مشروع ريادي ناجح يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقالت أ.د. هديل الياسين عميدة كلية الدراسات العليا في الجامعة (مستشارة الرئيس ) ومديرة مركز الابتكار والريادة في الجامعة : أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على التزام مركز الابتكار والريادة بدوره المحوري في دعم الطلاب المبدعين وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، من خلال توفير البيئة المناسبة لاحتضان أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأكدت أن هذا الحدث يعكس أهمية الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية في دعم ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية في الأردن