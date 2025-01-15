مئات شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين

وطنا اليوم_أفادت مصادر صحفية مساء اليوم، بدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى جنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع.

ودخلت شاحنات المساعدات الإنسانية مساء اليوم إلى جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عشرات الشاحنات في قافلة مساعدات إنسانية وهي تمر عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع، فيما لم يتضح بعد ما تحمله الشاحنات من مساعدات.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أوضح غوتيريش أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية، مطالبا جميع الأطراف بتيسير الإغاثة الإنسانية العاجلة والآمنة بدون عوائق للمدنيين المحتاجين للمساعدة.