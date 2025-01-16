عاجل…بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما

وطنا اليوم_أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مصممة على إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، مؤكدا أن بلاده ستزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن رهائن أميركيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما ستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بعملية كبيرة لإعادة إعمار غزة.

وأكد بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في أيار الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال إنه جرى التوصل إلى الاتفاق “بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة”، مبينا أن الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 أيار من العام الماضي.