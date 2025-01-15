رئيس الوزراء: نسعى لأن تكون كل المرافق الخدمية الحكومية بسوية عالية

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن لقاء مجلس الوزراء اليوم مع المجالس والهيئات المنتخبة في محافظة معان العزيزة كان مهما، حددنا خلاله الرؤية التنموية للمحافظة، ومستمرون في هذا النهج المؤسسي الذي وجهنا له جلالة الملك عبدالله الثاني في التواصل مع المواطنين.

وأضاف عبر “انستقرام”، أنه “وللتسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، افتتحت مركز الخدمات الحكومي في معان، الذي يشكل نموذجاً للخدمات الحكومية سنعمل على تعميمه في جميع محافظات المملكة، ونسعى لأن تكون كل المرافق الخدمية الحكومية بسوية عالية في خدمة المواطنين”.

وتابع “كما سعدتُ بمشاركة مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات معان بزراعة أشجار بمناسبة يوم الشجرة، ضمن حملة وطنية لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة التصحر في جميع المحافظات نستهدف من خلالها زراعة 4 ملايين شجرة على مدى أربع سنوات”.