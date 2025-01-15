الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:أكدت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، كما أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى صفقة، وسيتم إطلاق المحتجزين قريبا.

يأتي ذلك عقب إعلان حركة المقاومة لإسلامية (حماس) أنها سلمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما ذكر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الاتفاق “وشيك”.

وأضافت حماس أن وفدها برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية سلم الموافقة للوسطاء قطر ومصر.

وكان مصدران فلسطينيان قريبان من المفاوضات التي تجري بالدوحة صرحا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

وأكد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن “حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى”، بينما قال مصدر آخر إن “حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي.. بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل”.

وقال مسؤول بالجهاد الإسلامي إن قيادة الحركة أنهت قبل قليل اجتماعا مع وفد حماس بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار، موضحا أن وجهات النظر متطابقة بين الجهاد وحماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وقال وزير الخارجية الأميركية “نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة”، مضيفا “لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء”.

وتابع بلينكن أن الاتفاق في حال إبرامه سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/أيار الماضي.

وأوضح أن الاتفاق سيؤدي لوقف إطلاق النار وبدء إسرائيل بسحب قواتها والإفراج عن الرهائن والسجناء وزيادة المساعدات، وفق تعبيره.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن مصدر إسرائيلي- أن خرقا تحقق في المفاوضات، وأن إسرائيل تستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم الأربعاء مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.